Juventus, Udinese'yi 3 golle geçti
İtalya Serie A'da Udinese'yi konuk eden Juventus, rakibini ilk yarıda bulduğu gollerle 3-1 yenerek, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
ROMA (AA) - İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 16. haftasında Juventus, konuk ettiği Udinese'yi 3-1 yendi.
Torino'daki Allianz Stadı'nda oynanan müsabakaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 9. dakikada Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo ile 1-0 öne geçti.
Ronaldo ile 37. dakikada farkı 2'ye çıkaran Juventus, 45. dakikada Leonardo Bonucci ile skoru 3-0 yaptı.
Bu sonuçla Juventus, puanını 39'a yükselterek, maç fazlasıyla liderlik koltuğunu Inter'den devraldı. Udinese ise 15 puanla 17. sırada yer aldı.
Juventus kadrosunda bulunan milli futbolcu Merih Demiral, karşılaşmada 90 dakika forma giydi.
Juventus'un şampiyonluk yolundaki rakibi Inter, bu akşam Fiorentina ile deplasmanda karşılaşacak.
Diğer yandan, 120. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Milan da milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği maçta, konuk ettiği Sassuolo ile 0-0 berabere kaldı. Milan, 21 puanla 10. sırada yer aldı.
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