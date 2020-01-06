Son Dakika
CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak: ABD ve İran arasında tansiyon ilerleyen günlerde daha da yükselecek
Juventus, Serie A'da 3 puanı 4 golle aldı
Cagliari'yi 4-0 yenen Juventus'un Portekizli futbolcusu Ronaldo, İtalya liginde ilk kez hat-trick yaptı.
Spor 06.01.2020, 19:47
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 18. haftasında Juventus, Cagliari'yi 4-0 mağlup etti.
Puan tablosunun 2. basamağındaki Juventus, 6. sıradaki Cagliari'yi ağırladı.
Portekizli forvet oyuncusu Ronaldo, Serie A'da ilk, kariyerinde 56. kez hat-trick yaptı.
Peş peşe 3. maçını kazanan Juventus, puanını 45'e yükseltti.