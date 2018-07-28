Juventus, Moreno'yu transfer etti

İSTANBUL (AA) - İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, 16 yaşındaki Pablo Moreno'yu renklerine bağladı.
İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, İspanya'nın Barcelona takımının altyapısından yetişen golcü oyuncunun transfer edildiği paylaşıldı.
Açıklamada, Katalan ekibinin altyapı takımlarında forma giyen Moreno'nun 200'den fazla gole imza attığı kaydedildi.
Juventus, yaz transfer döneminde Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can'ın yanı sıra, Joao Cancelo, Douglas Costa, Mattia Perin ve Giangiacomo Magnani'yi kadrosuna katmıştı.
Muhabir: Yunus Kaymaz