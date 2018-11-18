Judoda 203 madalya gururu

BİLECİK (AA) - Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, uluslararası arenada 2018 yılını toplam 203 madalya ile kapattıklarını söyledi.

Ümitler 1. Etap Lig müsabakalarının gerçekleştirildiği Bilecik'e gelen Huysuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 81 ilde judonun aktif olarak devam ettiğini belirterek, 104 bin lisanslı sporcuları bulunduğunu kaydetti.

Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonası, Akdeniz Oyunları ve Gençlik Olimpiyatları'nda milli takımın 32 madalya kazandığını aktaran Huysuz, "Bu yıl çok verimli geçti. Uluslararası arenada toplam 203 madalya aldık. Tarihte ilk kez bu kadar yüksek madalya sayısıyla sezonu kapatıyoruz" diye konuştu.

Huysuz, milli takımın aralık ayında Japonya'nın Osaka kentinde gerçekleşecek Grand Slam'a katılacağını vurgulayarak, "Gelecek yıl da hedeflerimiz büyük. Osaka'ya 8 sporcu ile katılıyoruz. Bu da bizim için çok güzel oldu. Sporcularımız orada olimpiyat için puanlar toplayacak. 15-17 Aralık'ta Çin'de yapılacak Grand Master'a da takım halinde geçecekler. Osaka'ya madalya için gidiyoruz. En az 2-3 madalya çıkacaktır. En zor etaplardan birisi Japonya'dır." ifadelerini kullandı.

Judo olarak iyi bir ivme kazandıklarını ve çok güzel yerlere geldiklerini aktaran Huysuz, "Judo okullara inmiş bulunuyor. Devlet okullarında da özel okullarda da ilgi artıyor. 81 ilde varız, ilçelerine kadar. Bu da bizim potansiyelimizi artırıyor. Her geçen gün daha da çok sporcu deneme şansımız oluyor. Devletimiz altyapı olarak tüm desteği veriyor. Bizim görevimiz de gençleri bu spora çekmek. " değerlendirmesinde bulundu.



