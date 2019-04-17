Judo Federasyonu Başkanı Huysuz öğrencilerle buluştu

ANKARA (AA) - Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, "2020 Tokyo Olimpiyatları'nda madalya alarak 20 yıllık özlemi gidereceğiz." dedi.

Federasyon Başkanı Sezer Huysuz, "Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Buluşmaları" kapsamında, spor yazarları, Ankara ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileriyle dernekte bir araya geldi.

Judoda olimpiyatlarda 20 yıldır madalya kazanamadıklarını belirten Huysuz, "Bir baskı var ama iki yıldır geldiğimiz noktada umudumuz var. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na şimdilik 6 kişilik kotamız var. Maçlar devam ediyor. Hedefimiz, mayıs ayına kadar sürecek müsabakalarda puanlar ve madalyalar alarak bu sayıyı 8'e çıkarmak. En son olimpiyat beşinciliğimiz var. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda madalya alarak 20 yıllık özlemi gidereceğiz." ifadelerini kullandı.





- "2024'e en az 12 sporcu ile katılabilecek konumdayız"

Dünya Judo Federasyonu ve Avrupa Judo Federasyonu ile ilişkilerinin çok iyi düzeyde olduğunu aktaran Huysuz, şöyle konuştu:

"Sporun içerisinden geldiğimiz için onlarla iletişimimiz çok daha rahat oldu. Her türlü imkanları bize sağlayabiliyorlar. Proje bazlı çalışmalarımızda bize destek oluyorlar. Özellikle judonun yayılması anlamında, 'Okullarda Judo Eğitimi Projesi' kapsamında Dünya Federasyonu 20 ildeki okullara maddi yönden destek sağladı. Biz tabii bunu 81 ile çıkartıp okullarda judonun ders olarak işlenmesini istiyoruz."

Göreve geldiği günden itibaren altyapıya büyük önem verdiklerini belirten Huysuz, şöyle devam etti:

"Altyapıdaki sporcuları büyük takıma taşımak adına çok büyük çalışmalar yaptık. Devletimizde sağ olsun bizlere bu konuda büyük destekler verdi. Hedefimiz 2024 ve 2028 Olimpiyatları'nda başarı elde edecek sporcuları yetiştirmek. Şu anda şunu söyleyebilirim, 2024'te en az 12 sporcu ile katılabilecek konumdayız. Çünkü öyle bir jenerasyon var. Tabii bu jenerasyonu iyi değerlendirip iyi yönlendirmek için mücadele ediyoruz. Kendi illerimizden kendi çocuklarımızla mücadele edip bu madalyaları alabilecek imkanlarımız var."

Sporculuk ve yöneticilik yaşamındaki çeşitli hikayeleri öğrencilerle paylaşan Huysuz, şunları kaydetti:



"İsterseniz büyük şampiyonlar çıkarın eğer onu tanıtmazsanız, yeni jenerasyonlara onları rol model olarak anlatmazsanız mümkün değil ki altyapıdan birileri gelsin. Medya burada çok büyük bir kuvvet. Federasyon olarak biz görsele çok önem veriyoruz. Yani aldığımız başarıyı hemen lanse edebilmek için projelendirip hemen basına veriyoruz. Belki bir sürü proje yapıyorsunuz ama basınla duyurmadığınız zaman bir anlamı kalmıyor. Çocuklar başarılı sporcuları televizyonda izlediğinde kendilerine rol model olarak alıyorlar."

TSYD Ankara Şubesi Başkanı Hüseyin Doğru da Federasyon Başkanı Huysuz'a medya ile ilişkilerine verdiği önemden dolayı teşekkür etti.

Doğru, gazeteci adaylarına, eleştirilerinde ve yazılarında asıl amaçlarının spor branşına, sporcuya, spor adamına değer katmak ve doğruyu gösterebilmek olması gerektiğini ifade etti.



