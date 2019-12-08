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Joshua unvanlarını geri aldı
- Büyük Britanyalı boksör Anthony Joshua, ABD'li Andy Ruiz'i puanla yenerek WBA, WBO ve IBF kemerlerinin yeniden sahibi oldu
Spor 08.12.2019, 11:08
İSTANBUL (AA) - Büyük Britanyalı boksör Anthony Joshua, Meksika asıllı ABD'li Andy Ruiz'i yenerek Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Organizasyonu (WBO) ve Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ağır sıklet kemerlerini geri aldı.
Suudi Arabistan'ın Diriye kentindeki müsabakada, olimpiyat altın madalyası bulunan 30 yaşındaki Anthony Joshua, haziran ayında kendisini teknik nakavtla mağlup eden Andy Ruiz ile karşı karşıya geldi.
Kariyerindeki 24 maçın 21'ini nakavtla kazanan Büyük Britanyalı boksör, tek yenilgisini Ruiz'e karşı almıştı.
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