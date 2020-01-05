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Jon Dahl Tomasson, Malmö'nün teknik direktörü oldu
İsveç Birinci Futbol Ligi ekibi Malmö'de teknik direktörlüğe Danimarkalı Jon Dahl Tomasson getirildi.
Spor 05.01.2020, 15:25
Malmö Kulübü, görevden ayrılan Alman teknik direktör Uwe Rösler'in yerine 43 yaşındaki Tomasson ile anlaşma sağlandığını duyurdu.
Geçen sezon İsveç liginde 65 puan toplayan Malmö, Djurgarden'in bir puan gerisinde ikinci olmuştu.