Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Jason Denayer: Fatih Terim'in gelişiyle çok şey değişti

Galatasaray'ın Belçikalı stoperi Jason Denayer, teknik direktör Fatih Terim'in göreve gelmesiyle takım içindeki bağların arttığını söyledi.

09 Ocak 2018 Salı 21:07
Jason Denayer: Fatih Terim'in gelişiyle çok şey değişti
banner230

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde yapılan kampta basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 22 yaşındaki savunma oyuncusu Jason Denayer, çok iyi bir kamp geçirdiklerini belirterek, "Günde iki antrenman yapıyoruz ve kondisyonumuzu kazanıyoruz. Kendimizi toparlamamız için iyi oldu." dedi.

Ligin 17. haftası öncesinde göreve gelen teknik direktör Fatih Terim'in etkisine değinen Denayer, "Fatih Terim'in gelişiyle çok şey değişti. Takım içindeki bağların arttığını ve daha fazla keyifli zaman geçirdiğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Denayer, sezon içinde savunma dizilişinde yapılan değişikliklerin kendilerini etkilediğini vurgulayarak, "Bu kadar kısa zamanda her seferinde değişiklik yapmak bizi zorluyordu. Az zamanımız olduğu için değişikliklerden dolayı adaptasyon sorunu yaşıyorduk." şeklinde görüş belirtti.

Sarı-kırmızılı ekipte sezon sonuna kadar kiralık forma giyecek Denayer, geleceğiyle ilgili soru üzerine, "Henüz bir görüşme olmadı. Şu anda onun için çok erken. Gelecekle ilgili sadece performansımı artıracak çalışmalar yapıyorum. Elimden gelenin en iyisini yapıp, takımıma katkıda bulunmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk yarışı

Jason Denayer, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını değerlendirdi.

Şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın yanı sıra 3 takımın da olacağını aktaran Belçikalı savunmacı, "Puan tablosuna baktığımızda şampiyonluk yarışında olacak takımlar açıkça belli oluyor. Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Beşiktaş var. Bunların rekabeti bizi sonuna kadar zorlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Muhabir: Emrah Oktay

Anahtar Kelimeler:
FutbolGalatasarayJason DenayerSporSÜPER LİGSÜPERLİG
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim