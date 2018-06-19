Japonya, 10 kişi kalan Kolombiya'yı mağlup etti

SARANSK (AA) - Rusya'da devam eden 2018 FIFA Dünya Kupası'nın H Grubu mücadelesinde Japonya, Kolombiya'yı 2-1 yendi.

3. dakikada Kagawa'nın vuruşunda Carlos Sanchez, topa elle müdahale etti ve hakem penaltı verdi. Mücadelenin hakemi, bu pozisyonun ardından Sanchez'e kırmızı kart gösterdi. Böylece Sanchez, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda kırmızı kart gören ilk isim oldu.

6. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Kagawa, topu ağlara göndererek Japonya'yı 1-0 öne geçirdi.

39. dakikada sağ çaprazdan kazanılan frikikte topun başına geçen Quintero, barajın altından yaptığı vuruşla golü buldu. Yerden giden top, kaleci Kawashima'nın müdahalesine rağmen çizgiyi geçti ve Kolombiya 1-1'lik eşitliği yakaladı.

İlk yarı 1-1 berabere sona erdi.

73. dakikada Honda'nın sol kanattan kullandığı kornerde, Osako'nun kale sahasında yaptığı kafa vuruşunda direğe de çarpan top ağlara gitti: 1-2.

Karşılaşmadan 2-1 galip ayrılan Japonya, turnuvaya üç puanla başladı. Böylece Dünya Kupası tarihinde ilk kez bir Asya ülkesi, Güney Amerika temsilcisini mağlup etti.

Muhabir: Mutlu Demirtaştan



