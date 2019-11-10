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İzmir'de beraberlik

Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe ile BtcTurk Yeni Malatyaspor 1-1 berabere kaldı.

Spor 10.11.2019, 15:19
İzmir'de beraberlik
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İZMİR (AA) - Süper Lig'de Göztepe-BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 üstün tamamladı.

Karşılaşmanın 9. dakikasında Göztepe öne geçti. Sağ kanatta güzel hareketlerle ilerleyen Napoleoni'nin ceza alanına girerken aktardığı topla buluşan Soner Aydoğdu, meşin yuvarlağı bekletmeden arka taraftaki Serdar Gürler'e aktardı. Serdar Gürler'in vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0. Golden sonra pozisyonda ofsayt olup olmadığı VAR tarafından incelense de gol kararı değişmedi.

14. dakikada Erkan Kaş'tan seken topu önünde bulan Napoleoni'nin ceza sahası dışından attığı şutta kaleci Farnolle güzel bir hamle ile meşin yuvarlağı kornere çeldi.

45+4. dakikada Gassama'nın sağ kanattan yaptığı ortada ceza alanı içinde müsait durumdaki Castro'nun dokunamadığı topu savunma oyuncuları kornere uzaklaştırdı.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümünü Göztepe 1-0 galip bitirdi. İlk devrenin bitiminin ardından hakeme itirazlarda bulunan BtcTurk Yeni Malatyaspor Yardımcı Antenörü Çağdaş Atan sarı kartla cezalandırıldı.

İkinci yarı

Müsabakanın 48. dakikasında Serdar Gürler'in pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Jerome'un vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

80. dakikada Göztepe ceza sahası içindeki bir mücadelenin ardından VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen hakem Arda Kardeşler, Berkan Emir'in topa elle müdahalesinden dolayı penaltı kararı verdi. 83. dakikada atışı kullanan Gökhan Töre topu filelere gönderdi: 1-1.

88. dakikada ceza alanı içindeki Gökhan Töre'nin vuruşunda iki direğe de çarpan topu Berkan Emir uzaklaştırdı.

90+2. dakikada Gassama'nın sağ kanattan yaptığı ortada ceza alanı içindeki Deniz Kadah'ın kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

Karşılaşma 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Müsabakanın ardından saha içinde Alpaslan Öztürk ile Eren Tozlu'nun arasındaki tartışmanın ardından hakem Arda Kardeşler her iki oyuncuya da sarı kart gösterdi. İkinci kez sarı kartlarını gören iki isim de kırmızı kartla cezalandırıldı.

Muhabir: Ali Korkmaz

#spor
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