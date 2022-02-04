İttifak Holding Konyaspor - Gzt Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İttifak Holding Konyaspor - Gzt Giresunspor maçı 4 Şubat 2022 tarihinde Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu Konya'da saat 20.00 da başlayacak.
Spor 04.02.2022, 15:39
İttifak Holding Konyaspor - Gzt Giresunspor maçı 4 Şubat 2022 tarihinde Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu Konya'da saat 20.00 da başlayacak.45 Puanda Süperlig 2. sırada yer alan İttifak Holding Konyaspor, 26 puanlı Gzt Giresunsporu konuk edecek
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-GZT GİRESUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
İttifak Holding Konyaspor - Gzt Giresunspor maçı Nef Stadyumu'nda oynanacak ve karşılaşmada Cüneyt ÇAKIR düdük çalacak. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.