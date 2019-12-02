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İsviçre hükümeti Federer için gümüş hatıra parası bastırıyor

20 İsviçre frangı olarak üretilecek demir paranın arka yüzünde İsviçreli sporcunun tek el "backhand" vuruşunu simgeleyen silüetin bulunacağı belirtildi.

Spor 02.12.2019, 16:49
İsviçre hükümeti Federer için gümüş hatıra parası bastırıyor
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İSTANBUL (AA) - İsviçre hükümeti, kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu bulunan tenisçi Roger Federer için gümüş hatıra parası bastırılacağını açıkladı.

Hükümetten yapılan açıklamada, 20 İsviçre frangı olarak üretilecek demir paranın arka yüzünde İsviçreli sporcunun tek el "backhand" vuruşunu simgeleyen silüetin bulunacağı belirtildi.

Federer'in İsviçre'nin en başarılı sporcularından biri olduğunun ifade edildiği açıklamada, hatıra parasının tarihte ilk defa yaşayan bir insan için bastırılacağı bildirildi.

Gelecek ay piyasaya sürülecek hatıra paralarından 95 bin adet bastırılacağı ifade edildi.

Ayrıca gelecek yıl Federer için 50 İsviçre frangı olarak altın hatıra parası da üretileceği aktarıldı.






#hatıra parası #İsviçre #Roger Federer #spor
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