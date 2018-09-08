İsveçli futbolcu Lustig: Türkiye'nin üç tehlikeli oyuncusu var

STOCKHOLM (AA) - İsveç Milli Takımı futbolcularından Mikael Lustig, Türkiye'nin üç tehlikeli oyuncusu olduğunu ve onlar için önlem alacaklarını söyledi.

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta 10 Eylül Pazartesi günü Türkiye'yi konuk edecek İsveç Milli Takımı, müsabakanın oynayacağı Friends Arena'da basına kapalı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Kariyerini İskoçya Birinci Futbol Ligi takımlarından Celtic'te sürdüren İsveçli savunma oyuncusu Mikael Lustig, çalışmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin özellikle hücum hattının çok iyi olduğunu belirten Lustig, "Dün oynanan Türkiye-Rusya maçını izlemedim ama ikisinin de çok güçlü takımlar olduğunu biliyorum. Türkiye'nin hücum hattı çok iyi. Üç tehlikeli oyuncu var, onlara önlem alacağız." ifadelerini kullandı.

Sakatlığı hakkında da bilgi veren Lustig, ''Bugünkü antrenmanın tamamında yer aldım. Yarınki antrenmanda da duruma bakacağım. Maç saatine kadar hazır olacağımı umuyorum." diye konuştu.

Öte yandan, İtalya'nın Sampdoria takımında forma giyen orta saha oyuncusu Albin Ekdal, hastalığı nedeniyle bugünkü antrenmana çıkmadı.

İsveç Milli Takımı Basın Sözcüsü Staffan Stjernholm, Ekdal'ın enfeksiyon kaptığını ve kendisini çok halsiz hissettiğini aktararak, 29 yaşındaki futbolcunun durumunun maç saatinde belli olacağını kaydetti.

Premier Lig ekiplerinden Swansea City'de oynayan savunma oyuncusu Martin Olsson ile Alman temsilcisi Leipzig'de kariyerini sürdüren Emil Forsberg, sakatlıkları nedeniyle daha önce kadrodan çıkarılmıştı.

Muhabir: Atila Altuntaş



