İsveç ile Güney Kore 5. randevuda

MOSKOVA (AA) - Hilmi Sever - Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nda İsveç ile Güney Kore, F Grubu'nda yarın yapacakları maçla tarihlerinde 5. kez karşılaşacak.

İki ülke A milli futbol takımları arasındaki karşılaşma, Nizhny Novgorod şehrinde oynanacak. Şehir ile aynı adı taşıyan statta yapılacak müsabakanın başlama saati 15.00.

İsveç'ten 4 maçta 17 gol

İki takım arasında 1'i resmi, 3'ü özel geride kalan 4 maçta İsveç'in 2 galibiyeti bulunurken, 2 karşılaşma da beraberlikle sona erdi.

İsveç, Güney Kore ile oynadığı 4 maçta 17 gol attı. Güney Kore ise rakip fileleri 3 kez havalandırabildi.

İlk maç 1948'de

İsveç ile Güney Kore, ilk kez 1948'de İngiltere'nin başkenti Londra'nın ev sahipliği yaptığı Yaz Olimpiyat Oyunları'nda karşı karşıya geldi.

Avrupa ekibi, ilk yarısını 4-0 önde tamamladığı çeyrek final mücadelesini 12-0 galip tamamlayarak, tarihi bir sonuç elde etti.

Son iki maç berabere

İki ekip arasındaki ikinci maç ise tam 48 yıl sonra Güney Kore'de oynanan hazırlık karşılaşması oldu.

İsveç, deplasmanda oynadığı bu karşılaşmayı da 2-0 galip tamamlamayı başardı.

Rekabetteki son 2 maç ise beraberlikle sona erdi. 2005'te ABD'de oynanan hazırlık maçı 1-1, 2005'te Güney Kore'deki mücadele ise 2-2 sona erdi.

İsveç 12. kez Dünya Kupası'nda

İsveç, yarın oynayacağı mücadele ile 12. Dünya Kupası'na başlayacak. Avrupa ekibinin geride kalan 11 turnuvada elde ettiği en büyük başarı, 1950'de Brezilya'da düzenlenen organizasyonda kazandığı 3.'lük olarak kayıtlara geçti.

Dünya Kupası'na 12 yıl aradan sonra yeniden katılmayı başaran İsveç, dünya sıralamasında 24. basamakta yer alıyor. İsveç, turnuva tarihinde çıktığı 46 maçta 16 galibiyet, 13 beraberlik ve 17 yenilgi aldı. Söz konusu karşılaşmalarda 74 gol atan İsveç, kalesinde 69 gol gördü.

Güney Kore 10. kez Dünya Kupası'nda

Onuncu kez Dünya Kupası'na katılma hakkını elde eden Güney Kore, FIFA dünya sıralamasında 57. basamakta bulunuyor.

Güney Kore, Dünya Kupası tarihinde oynadığı 31 maçta 5 galibiyet, 9 beraberlik ve 17 yenilgi yaşadı. Asya temsilcisi, daha önce katıldığı turnuvalardaki en iyi derecesini Japonya ile birlikte ev sahipliğini üstlendiği 2002 FIFA Dünya Kupası'nda elde etti.

Söz konusu organizasyonda yarı final oynayan ve üçüncülük müsabakasında Türkiye'ye yenilen Güney Kore, 2010'da da gruplardan çıkmayı başarmış, son 16 turunda elenmişti. Asya temsilcisi, 7 turnuvada ise grup aşamasını geçemedi.