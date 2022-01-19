İşte güncel 19 Ocak 2022 TFF Süper Lig puan durumu sıralaması!

Güncel Süper Lig puan durumu sıralaması Süper Lig'in 22. haftasının ilk maçlarının oynanmasının sonrasında merak ediliyor. Pek çok taraftar ve futbolsever maçların ardından 19 Ocak TFF Süper Lig puan durumunu takip ediyor.

19 OCAK GÜNCEL TFF SÜPER LİG PUAN DURUMU!

2022 Süper Lig güncel puan durumu sıralama tablosu verileri ve SL 22. Hafta fikstür detayları şu şekilde:

SÜPER LİG 22. HAFTA MAÇLARI LİSTESİ!

Gaziantep FK - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor 0-0 (Maç ertelendi)

Karagümrük - Beşiktaş 0-1

Konyaspor - Adana Demirspor 1-0

19.01. 2022



17:00 Çaykur Rizespor - Fraport TAV Antalyaspor

17:00 Göztepe - Demir Grup Sivasspor

17:00 Yukatel Kayserispor - Medipol Başakşehir FK

20:00 Trabzonspor - Giresunspor

20:00 Fenerbahçe Altay

20.01.2022



17:00 Aytemiz Alanyaspor - Atakaş Hatayspor

20:00 Galatasaray A.Ş - Kasımpaşa A.Ş