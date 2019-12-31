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İstanbulspor'da ikinci Fatih Tekke dönemi

TFF 1. Lig takımlarından İstanbulspor'da teknik direktörlüğe Fatih Tekke getirildi. Tekke, İstanbulspor'da daha önce Haziran 2018 ile Mart 2019 arasında teknik direktörlük görevi yapmıştı.

Spor 31.12.2019, 18:34
İstanbulspor'da ikinci Fatih Tekke dönemi
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İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig takımlarından İstanbulspor'da teknik direktörlüğe Fatih Tekke getirildi.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Tekke'nin fotoğrafına yer verilerek "İstanbulspor'a hoş geldin." ifadesi kullanıldı. Anlaşmanın 5 yıllık olduğu bildirildi.

Fatih Tekke, İstanbulspor'da daha önce Haziran 2018 ile Mart 2019 arasında teknik direktörlük görevi yapmıştı.

#spor
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