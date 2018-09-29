İstanbul Boğazı'nda yelken yarışları





İSTANBUL (AA) - Turkcell Platinum Bosphorus Cup Yelken Yarışları'nın ilk günü tamamlandı.

Dolmabahçe'den verilen startla başlayan yarışta yelkenliler, Anadolu Hisarı'ndan dönerek Çırağan Sarayı önündeki bitiş noktasına geldiler.

İstanbul Boğazı'nda bu yıl 17.'si düzenlenen yarışların ilk gününde, Hasan Utku Çetiner'in sahibi olduğu Shak Shuka III adlı tekne, 2 saat 7 dakikalık süresiyle ilk günü zirvede tamamladı.

Yarışta ikinci sırayı Selim Kakış'ın Define JR adlı teknesi 2 saat 17 dakika ve üçüncü sırayı da Levent Peynirci'nin İstanbul Cerrahi Cheese isimli teknesi 2 saat 10 dakika 13 saniyelik süresiyle elde etti.

Bosphorus Cup, yarın Caddebostan etabıyla son bulacak. Yarışı birinci olarak bitiren takım, Döner Trofe Kupası'nın sahibi olacak.

