İstanbul Boğazı'nda yelken şöleni





İSTANBUL (AA) - Bu yıl 17. kez düzenlenecek Turkcell Platinum Bosphorus Cup Yelken Yarışları, 29-30 Eylül'de İstanbul'da yapılacak.

İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilecek organizasyona 10 ülkeden 800'e yakın yelkenci katılacak.

İki gün sürecek ve 3 yarıştan oluşan organizasyonun ilk gününde yelkenciler, İstanbul Boğazı'nda mücadele edecek. Yarışta tekneler Dolmabahçe'den start alacak, Anadolu Hisarı'nda dönecek ve Çırağan Sarayı önündeki bitiş noktasına gelecek. Organizasyon, 30 Eylül Pazar günü Caddebostan etabı ve ardından düzenlenecek ödül töreni ile son bulacak.

Yarışların en iyi izleneceği yerler, Beşiktaş sahili-Ortaköy Meydanı, Akıntıburnu-Arnavutköy, Bebek, Kuleli ve Kandilli olacak.





- Kupa devir teslim töreni yapıldı





Yelken yarışlarında Türkiye'nin en prestijli organizasyonlarından biri kabul edilen Turkcell Platinum Bosphorus Cup'ta geleneksel kupa devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Yarışlarda şampiyonluğa ulaşacak yelkenciye verilecek "Döner Trofe Kupası" geçen yılın birincisi "Orient Express VI" tarafından organizasyonu düzenleyen ORG Sports Management'a teslim edildi.

Devir teslim törenine organizasyonu düzenleyen ORG Sports Management kurucusu Orhan Gorbon ile son iki yılın şampiyon takımı Orient Express VI adına Bülent Atabay katıldı.

Organizasyon ekibine teslim edilen ve tamamen kristal malzemeden üretilen gümüş kupa, Turkcell Platinum Bosphorus Cup'ta bu yılki sahibini bekliyor. 2002 yılından bu yana devam eden yarışlara özel olarak Türk tasarımcı Can Yalman'ın dizayn ettiği, 7 kilogram ağırlığındaki gümüş kupa bu yıl 30 Eylül'de şampiyon takımın ellerinde havaya kalkacak. Genel klasman birincisine verilen gümüş kupayı, son iki yıldır yarışlarda birinciliği bırakmayan Orient Express VI ekibi kazandı.