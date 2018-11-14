İsmet Iraz, kabri başında anıldı





ANKARA (AA) - Türk tekvandosunun duayen ismi İsmet Iraz, vefatının 1. yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Karşıyaka Mezarlığı'ndaki anma törenine, Iraz'ın ailesinin yanı sıra, Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, eski tekvandocular ve sevenleri katıldı.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Iraz'ın Türkiye'de tekvandonun tanıtımına ve gelişimine öncülük ettiğine dikkati çekti.

Şahin, Iraz'ın arkasında önemli eserler bıraktığını vurgulayarak, "Büyük eserler bırakan insanlar, hiçbir zaman ölmezler. Onlar sadece mekan değiştirirler. Kendisini rahmetle anıyoruz. Türk sporuna verdiği emekten dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Ailesine tekrar başsağlığı diliyorum. Ülkemize büyük değerler katmış insanların unutulmaması noktasında bunların devamını her zaman yapacağımızı özellikle belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Anma töreninde Kur'an-ı Kerim okunarak, dualar edildi.

Öte yandan, Iraz için Gençlik ve Spor Bakanlığı Konferans Salonu'nda da anma programı düzenlendi.

İsmet Iraz'ın hayatı sinevizyon eşliğinde anlatılırken, ailesi ile sevenleri, Türk tekvandosunun efsanesiyle ilgili düşünce ve hatıralarını paylaştı.



