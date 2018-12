İsmail Kartal'dan taraftara mesaj

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü İsmail Kartal, geride kalan hafta deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynadıkları karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamaların bazı çevreler tarafından farklı yerlere çekilmeye çalışıldığını belirtti.

MKE Ankaragücü'nün, başkanıyla, yönetimiyle, teknik ekibiyle, futbolcusu ve taraftarıyla bir bütün olduğunu vurgulayan Kartal, bu bütünlüğü bozmaya kimsenin gücünün yetmeyeceğini aktardı.

"Yaptığım yerinde ve doğru değerlendirmelere kimse farklı anlamlar yükleyerek deyim yerindeyse bulanık suda balık avlamaya çalışmasın." ifadesini kullanan İsmail Kartal, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar verdiğimiz mücadele ve bundan sonra da aynı kararlılıkla vereceğimiz mücadele ile tüm çabaları boşa çıkarmasını biliriz. Futbol taraftarla güzelleşir, taraftarın coşkusu sahada ter döken futbolcuları ateşler, onları olumlu yönde motive eder. Bu yüzden muhteşem taraftarımıza her zaman 12. adamımız deriz. MKE Ankaragücü Spor Kulübünden teklif aldığımda burayı tercih etmeme neden olan etkenlerden birisi de muhteşem Ankaragücü taraftarlarıydı. Taraftarlarımızın coşkusu, takımlarına gönülden bağlılığı ve her zaman her yerde takımlarını desteklemeleri takımımıza olumlu yönde etki ediyor."

Taraftarların geldiği günden bu yana kendisine büyük destek verdiğinin altını çizen Kartal, "Tekrar söylüyorum, taraftarlarımızdan takımları lehine tezahüratlar yaparak sahada ter döken futbolcularımıza coşkuyla her zamanki gibi destek olmalarını istiyorum. Rakip takım taraftarlarına verilebilecek en güzel cevap takımın sahada skor alması ve taraftarların da takımı desteklemesidir." ifadelerini kullandı.

Bazı maçlarda verdikleri mücadelenin karşılığını alamadıklarını vurgulayan deneyimli teknik adam, şunları ifade etti:

"Özellikle son haftalarda yaşanan hakem hataları ve hakemlerin VAR'a gitmemeleri sonucu haksız puan kayıpları yaşadık. Antalyaspor ile oynadığımız karşılaşmada yediğimiz golde serbest vuruşa hükmedilen pozisyonda el yoktu, Antalyasporlu oyuncunun ceza sahası içerisinde topa elle müdahalesi penaltıydı. Yine aynı müsabakada Kenan Özer'in ayağına basılması kırmızı kartı gerektiriyordu. Konyaspor müsabakasında maç 0-0 devam ederken El Kabir'e ceza sahası içerisinde yapılan pozisyon yüzde yüz penaltıydı. Beşiktaş maçında maç 0-0 devam ederken Pinto'ya yapılan hareket de penaltıydı. Çaykur Rizespor maçında aleyhimize olmayan bir penaltı verildi ki bu pozisyonda müsabakanın hakemi VAR'a bile gitmeye gerek duymadı. Yaşanan hatalar olmasaydı şu an ligdeki sıralamamız daha yukarılarda olacaktı."

Yapılan hatalar karşısında tepkisiz kalmadıklarını aktaran İsmail Kartal, "Taraftarlarımız sabırla takımlarına sahip çıksın, ceza alıp seyirden men edilecekleri olaylardan uzak dursunlar. Bizlere güvensinler. Ben ve teknik ekibimin tek gayesi Ankaragücü'nü başarıya taşımaktır. Bundan başka bir düşüncemiz yoktur. Ankaragücü çok daha iyi yerlere gelecek. Biz buna inanıyoruz ve bu doğrultuda çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.