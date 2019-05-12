İskoçya derbisinin kazananı Rangers

İSTANBUL (AA) - İskoçya Birinci Futbol Ligi (Premiership) Şampiyonluk Grubu'nda iki Glasgow ekibinin karşılaştığı derbi maçı, konuk ettiği Celtic'i 2-0 yenen Rangers kazandı.

Dünyanın en önemli derbilerinden biri olarak gösterilen "Old Firm"de şampiyonluğunu daha önce ilan eden Celtic, deplasmanda ligi ikinci sırada tamamlamayı garantileyen Rangers ile karşılaştı.

Steven Gerrard yönetimindeki Rangers, 2. dakikada James Tavernier ve 63. dakikada Scott Arfield'in attığı gollerle maçtan 2-0 galip ayrıldı.