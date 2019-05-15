İşitme engelli tekvandocunun hedefi 3. olimpiyat şampiyonluğu





MERSİN (AA) - MUSTAFA GÜNGÖR - Mersin'de düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası'nda +67 kiloda birinci olan 19 yaşındaki milli tekvandocu Selver Şeker, kariyerindeki üçüncü olimpiyat şampiyonluğuna ulaşmak için şimdiden hazırlıklarını yapıyor.

Selver Şeker, işaret dili tercümanı aracılığıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, üç kardeşinden ikisinin de işitme engelli olduğunu söyledi.

Öğretmeninin yönlendirmesiyle 9 yaşında Konya'da spora başladığını belirten milli tekvandocu, spor yapınca çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Tekvandoda kendini kanıtladıktan sonra 2013'te Bulgaristan'da ilk defa uluslararası bir organizasyona katıldığını aktaran Selver Şeker, "Orada olimpiyat şampiyonu oldum. İlk katıldığım ve çok heyecanlandığım şampiyonada daha 14 yaşında olimpiyat şampiyonluğuna uzandım." diye konuştu.

Bu başarının ardından ailesinin kendisine daha çok destek verdiğini anlatan genç sporcu, şunları kaydetti:

"Kazandığım ödülle hayalim olan umreye gittim. Daha sonra 2015 yılında Avrupa şampiyonu, 2016'da dünya şampiyonu ve 2017'de Samsun'da düzenlenen olimpiyatlarda +67 kiloda olimpiyat şampiyonu oldum. Türkiye'de bu duyguyu yaşadığım için çok mutlu oldum. Hedefim yeniden olimpiyat şampiyonluğu yaşamak. 2021 yılındaki olimpiyatlarda yine zirveyi kimseye bırakmak istemiyorum. Eğer bu olimpiyatta da şampiyon olursam inşallah bu kez de alacağım ödülle hacca gideceğim."

Selver Şeker, hedefi doğrultusunda şimdiden çok çalıştığını belirterek, bu başarıyı üçüncü kez tekrarlamanın kendisi için çok önemli olduğunu dile getirdi.

Ailesinin ve arkadaşlarının kendisinden şampiyonluklar beklediğini vurgulayan Selver Şeker, "Ailem 'Sen bütün zorlukları aşarsın, kendine inan, bütün her şeyi arkanda bırak, başarıl ol ve gel.' dedi. Arkadaşlarım da büyük destek verdi. Hala bana inançları devam ediyor. Benden hala şampiyonluklar bekliyorlar." ifadelerini kullandı.

Selver Şeker, engelli bireylerin ailelerine seslenerek, çocuklarının neler başarabileceğini görmeleri için spora yönlendirmeleri tavsiyesinde bulundu.