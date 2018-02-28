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İshak Doğan: Milli takımı çok özledim

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un sol beki İshak Doğan, daha önce formasını giydiği A Milli Takım'ı özlediğini belirterek, "İnşallah Allah nasip eder de o formayı yine giyeriz." dedi.

28 Şubat 2018 Çarşamba 12:40
İshak Doğan: Milli takımı çok özledim
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KARABÜK - AHMET ÖZLER

Futbola Almanya'da başlayan ve çeşitli kulüplerin ardından kariyerine 2011'de Türkiye'de Ankaragücü ile devam eden, Trabzonspor ve Eskişehirspor'da da bir dönem forma giyen 27 yaşındaki İshak Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, A Milli Futbol Takımı'nda yer aldığı günleri unutamadığını söyledi.

Kardemir Karabükspor'daki ilk döneminde 2013'te Fatih Terim'in kendisini milli takım kadrosuna aldığını ve bunu yoldayken öğrendiğini anlatan İshak, "Telefonuma bakınca şoke oldum. Hemen yolun kenarında durdum. İnanamadım gerçekten 'doğru mu' diye. Milli takım duygusu inanılmaz. Hala unutamıyorum. Milli takımı çok özledim. Kim özlemez ki. Her gün o heyecanla yatıyor, o heyecanla kalkıyorum. İnşallah Allah nasip eder de o formayı yine giyeriz." diye konuştu.

Fatih Terim ve milli takımdaki oyuncuların posterlerine bakarak, milli maçları izleyerek büyüdüğünü aktaran İshak, onlarla aynı takımda olmanın ve aynı idmana çıkmanın kendisi için inanılmaz bir şey olduğunu dile getirdi.

Milli takım serüveninin kısa bir film gibi gelip geçtiğini ifade eden İshak, ay-yıldızlı takımda tecrübe kazandığının altını çizdi.

İshak, şöyle konuştu:

"Türkiye'ye geldiğimde ilk Ümit Özat ile çalıştım. Ben bu isimlerin posterleriyle maçlarına bakarak büyüdüm. Onlar benim hocam olduklarında, bir daha anladım ne kadar büyük olduklarını. Mesut Bakkal ile çalıştım. İnanılmaz bir kişilik ve inanılmaz bir motivasyon veriyor. Takımlar onunla inanılmaz bir ivme yakalıyor. Tolunay Kafkas'ın benim üzerimde büyük emeği var; en çok emeği olan hocalarımdan birisi. Onun zamanında kariyerim üst noktadaydı. Buralara gelmemin sebebi odur. Onun zamanında milli takıma gittim, onunla Avrupa'da oynadım. Ersun Yanal ile de çalıştım, inanılmaz bir taktik dehası. Fatih Terim bambaşka birisi. O anlatılamaz, yaşanması lazım. Hayranı olduğunuz kişiyi zaten anlatmak zor. Şimdi Levent Açıkgöz ile çalışıyorum. İletişimi çok iyi."

"Galatasaray için kolay olmayacak"

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında sahalarında Galatasaray ile oynayacakları maçla ilgili değerlendirme yapan İshak, "Galatasaray için kolay bir 3 puan gibi görünüyor ama asla öyle olmayacak. Bunu onlara hissettireceğiz. Biz bugünden itibaren Galatasaray'a odaklanacağız. Puan ya da puanlar alıp Karabükspor'un adını yine büyük harflerle yazdıracağımıza inanıyorum. İnanılmaz bir takım ruhu var, inanılmaz bir karakter var. Herkes bilincinde." şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
A Milli Futbol TakımıFutbolİshak DoğanKardemir KarabüksporSpor
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