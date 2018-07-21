İranlı stoper Hosseini Trabzonspor için geldi

KRANJSKA GORA (AA) - İranlı futbolcu Majid Hosseini'nin gece geç saatlerde Trabzon'da olacağı ve transferinin son görüşmelerden sonra netlik kazanacağı belirtildi.

Kulüp asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İran'ın İstiklal takımında forma giyen 22 yaşındaki stoper oyuncusu Majid Hosseini'nin bu gece Trabzon'a gelmesini beklediklerini aktararak, "Trabzon'da kendisiyle görüşeceğiz. Anlaşıp anlaşmayacağımız bu görüşme sonrasında netlik kazanacak." dedi.

Trabzonspor, bugün bir başka İranlı milli futbolcu Vahid Amiri ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Muhabir: Selçuk Kılıç