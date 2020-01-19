Inter, Lecce deplasmanında puan kaybetti

Ettore Giardiniero Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi. Maçın 72. dakikasında Inter, Alessandro Bastoni ile aradığı golü buldu ve 1-0 öne geçti. Bu golden 5 dakika sonra ev sahibi ekip, Marco Mancosu'nun golüyle skorda yeniden dengeyi kurdu. Mücadelenin kalan dakikalarında Lecce'nin bir topu direkten dönerken, müsabaka 1-1 beraberlikle sona erdi.

Bu sonuçla, iki takım da birer puana razı olurken, şampiyonluk iddiasındaki Inter, Lecce deplasmanından puan kaybı yaşadı ve zirve mücadelesinde yara aldı.

Günün bir diğer maçında ise Milan, konuk ettiği Udinese'yi son dakikalarda bulduğu golle 3-2 mağlup etti. Ara transfer döneminde kadrosuna Zlatan Ibrahimovic'i katan Milan, İsveçli oyuncu geldiğinden bu yana ligde son 3 maçta mağlubiyet görmezken, üst üste ikinci galibiyetini elde etti.