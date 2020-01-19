Son Dakika
Inter, Lecce deplasmanında puan kaybetti
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 20. haftasında Inter, Lecce ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
Spor 19.01.2020, 21:23
Ettore Giardiniero Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi. Maçın 72. dakikasında Inter, Alessandro Bastoni ile aradığı golü buldu ve 1-0 öne geçti. Bu golden 5 dakika sonra ev sahibi ekip, Marco Mancosu'nun golüyle skorda yeniden dengeyi kurdu. Mücadelenin kalan dakikalarında Lecce'nin bir topu direkten dönerken, müsabaka 1-1 beraberlikle sona erdi.
Günün bir diğer maçında ise Milan, konuk ettiği Udinese'yi son dakikalarda bulduğu golle 3-2 mağlup etti. Ara transfer döneminde kadrosuna Zlatan Ibrahimovic'i katan Milan, İsveçli oyuncu geldiğinden bu yana ligde son 3 maçta mağlubiyet görmezken, üst üste ikinci galibiyetini elde etti.