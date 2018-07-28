Inter, Chelsea'ye boyun eğdi

ANKARA (AA) - Bu yıl 6. kez düzenlenen turnuvada, İngiltere'nin Chelsea takımıyla İtalya temsilcisi Inter, Fransa'nın Nice kentindeki Allianz Riviera Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Chelsea 8. dakikada Pedro'nun golüyle 1-0 öne geçerken, Inter ise 49. dakikada Roberto Gagliardini'nin ağları sarsmasıyla skoru dengeledi ve karşılaşmanın normal süresi 1-1 sona erdi. Penaltılara giden müsabakada rakibine 5-4 üstünlük sağlayan Chelsea, sahadan galip ayrıldı.Benfica'nın yeni transferi sakatlandı
Öte yandan, normal süresi 1-1 sona eren mücadelenin ardından İtalya temsilcisi Juventus'a penaltılarda 4-2 kaybeden Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Portekiz temsilcisi Benfica'nın yeni transferi Facundo Ferreyra, maç sırasında sakatlandı.
Karşılaşmanın 41. dakikasında sakatlanan ve sahayı sedyeyle terk eden Arjantinli santraforun Fenerbahçe karşısında forma giyip giyemeyeceği, yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.
Benfica, Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'te forma giyen Ferreyra'yı bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmıştı.
Muhabir: Doğa Kırmızıoğlu