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ING Basketbol Süper Ligi
- OGM Ormanspor: 76 - TOFAŞ: 94
Spor 14.12.2019, 17:29
Salon: Ankara
Hakemler: Erşan Kartal, Mehmet Serdar Ünal, Can Mavisu
OGM Ormanspor: Kloof 8, Kikanovic 22, Babic 8, Cevher 12, Warren 17, James, Caner Ercan, Dorukhan Engindeniz 9
TOFAŞ: Berk Uğurlu 13, Dj White 5, Meija 20, Lojeski 6, Williams 9, Barış Ermiş 17, Phillip 12, Muhaymin Mustafa 2, Berkan 2, Muhsin Yaşar 8
Devre: 36-47
3. Periyot: 63-70
Beş faulle çıkan: 36.55 Williams (TOFAŞ)
ANKARA (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında TOFAŞ, deplasmanda OGM Ormanspor'u 94-76 yendi.
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