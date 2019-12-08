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ING Basketbol Süper Ligi
- Türk Telekom: 80 - Frutti Extra Bursaspor: 62
Spor 08.12.2019, 19:30
Salon: Ankara
Hakemler: Mehmet Keseratar, Fatih Arslanoğlu, Sinem Tetik
Türk Telekom: Johnson 10, Muhammed Mustafa Baygül 13, Metin Türen 4, Fall 13, Campbell 6, Hunter 8, Şafak Edge, Akif Egemen Güven 6, Enes Berkay Taşkıran, Wiltjer 20, Efe Beşok
Frutti Extra Bursaspor: Olaseni 11, Freeman 21, Christopher Jones 9, Perry Jones 16, Tuğberk Gedikli 2, Tevfik Akdamar, İzzet Türkyılmaz 3, Evren Büker, Can Maxim Mutaf
Devre: 39-28
3. Periyot: 56-48
ANKARA (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Türk Telekom, Frutti Extra Bursaspor'u 80-62 mağlup etti.
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