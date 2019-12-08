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ING Basketbol Süper Ligi

- Türk Telekom: 80 - Frutti Extra Bursaspor: 62

Spor 08.12.2019, 19:30
ING Basketbol Süper Ligi
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Salon: Ankara

Hakemler: Mehmet Keseratar, Fatih Arslanoğlu, Sinem Tetik

Türk Telekom: Johnson 10, Muhammed Mustafa Baygül 13, Metin Türen 4, Fall 13, Campbell 6, Hunter 8, Şafak Edge, Akif Egemen Güven 6, Enes Berkay Taşkıran, Wiltjer 20, Efe Beşok

Frutti Extra Bursaspor: Olaseni 11, Freeman 21, Christopher Jones 9, Perry Jones 16, Tuğberk Gedikli 2, Tevfik Akdamar, İzzet Türkyılmaz 3, Evren Büker, Can Maxim Mutaf

1. Periyot: 18-9

Devre: 39-28

3. Periyot: 56-48


ANKARA (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Türk Telekom, Frutti Extra Bursaspor'u 80-62 mağlup etti.

#11. hafta #Basketbol #Frutti Extra Bursaspor #ING Basketbol Süper Ligi #Türk Telekom
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