Son Dakika
ING All-Star'da Ergin Ataman ile Ufuk Sarıca görev yapacak
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, ING All-Star 2020'de yer alacak başantrenörlerin Ergin Ataman ile Ufuk Sarıca olduğu açıklandı.
Spor 07.01.2020, 22:29
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ING Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ilk yarısını ilk sırada tamamlayan Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman ile lig ikincisi Pınar Karşıyaka'nın çalıştırıcısı Ufuk Sarıca, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek organizasyonda takımların başında olacak.