Son Dakika

ING All-Star'da Ergin Ataman ile Ufuk Sarıca görev yapacak

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, ING All-Star 2020'de yer alacak başantrenörlerin Ergin Ataman ile Ufuk Sarıca olduğu açıklandı.

Spor 07.01.2020, 22:29
ING All-Star'da Ergin Ataman ile Ufuk Sarıca görev yapacak
banner230

İSTANBUL (AA) - Basketbolda 19 Ocak Pazar günü gerçekleştirilecek ING All-Star 2020'de yer alacak başantrenörler belirlendi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ING Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ilk yarısını ilk sırada tamamlayan Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman ile lig ikincisi Pınar Karşıyaka'nın çalıştırıcısı Ufuk Sarıca, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek organizasyonda takımların başında olacak.

#spor
Yorumlar (0)
banner287
banner269

Gelişmelerden Haberdar Olun

@