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ING All-Star 2020'de 3 Sayı Yarışması'na katılacak isimler açıklandı

Basketbolda 19 Ocak Pazar günü düzenlenecek ING All-Star 2020 organizasyonunda, Nesine.com 3 Sayı Yarışması'nda mücadele edecek isimler belirlendi.

Spor 02.01.2020, 22:23
ING All-Star 2020'de 3 Sayı Yarışması'na katılacak isimler açıklandı
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Basketbolda 19 Ocak Pazar günü düzenlenecek ING All-Star 2020 organizasyonunda, Nesine.com 3 Sayı Yarışması'nda mücadele edecek isimler belirlendi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki organizasyonda 6 oyuncu 3 sayıda yarışacak.

Alerik Freeman (Frutti Extra Bursaspor), Buğrahan Tuncer (Anadolu Efes), Kyle Wiltjer (Türk Telekom), Matthew Lojeski (TOFAŞ), Melih Mahmutoğlu (Fenerbahçe Beko) ve Tyler Kalinoski (Teksüt Bandırma) Nesine.com 3 Sayı Yarışması'nda mücadele edecek.

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