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ING All-Star 2020'de 3 Sayı Yarışması'na katılacak isimler açıklandı
Basketbolda 19 Ocak Pazar günü düzenlenecek ING All-Star 2020 organizasyonunda, Nesine.com 3 Sayı Yarışması'nda mücadele edecek isimler belirlendi.
Spor 02.01.2020, 22:23
Basketbolda 19 Ocak Pazar günü düzenlenecek ING All-Star 2020 organizasyonunda, Nesine.com 3 Sayı Yarışması'nda mücadele edecek isimler belirlendi.
Alerik Freeman (Frutti Extra Bursaspor), Buğrahan Tuncer (Anadolu Efes), Kyle Wiltjer (Türk Telekom), Matthew Lojeski (TOFAŞ), Melih Mahmutoğlu (Fenerbahçe Beko) ve Tyler Kalinoski (Teksüt Bandırma) Nesine.com 3 Sayı Yarışması'nda mücadele edecek.