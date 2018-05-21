İlhan Cavcav'sız Gençlerbirliği Süper Lig'e tutunamadı

ANKARA (AA) - 2017-2018 sezonunda hanesine yazdırdığı 33 puanın 12'sini Galatasaray, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan alan, yakaladığı 10 maçlık yenilmezlik serisine karşın deplasmanda sadece 1 müsabaka kazanabilen kırmızı-siyahlılar, Spor Toto 1. Lig'e düştü.

İlhan Cavcav'ın hayatını kaybetmesinin ardından kırmızı-siyahlı kulübün başkanlığına seçilen Murat Cavcav, 2016-2017 sezonunu 8. sırada tamamlayan teknik direktör Ümit Özat ile yola devam etti.

Özat ile sezona hazırlanan ve kadro planlamasını yapan kırmızı-siyahlılar, ligin 3. haftasının ardından genç teknik adamla yollarını ayırarak Mesut Bakkal ile anlaştı.

Murat Cavcav başkanlığındaki yönetim, 10 haftanın ardından tecrübeli teknik adamın görevine son vererek yeniden takımı Ümit Özat'a teslim etti.

Ümit Özat görevdeyken biri ara olmak üzere 3 transfer dönemi geçiren kırmızı-siyahlı kulüp, bu süreçte 12'si yabancı futbolcu olmak üzere 24 transfer yaptı.

Kadroya yaptığı takviyelerden katkı alamayan başkent kulübü, sezonu 8 galibiyet ve 9 beraberlik sonucunda topladığı 33 puanla 17. sırada tamamladı ve Süper Lig'e tutunamadı.

Deplasmanda sadece küme düşmesi haftalar önce kesinleşen Kardemir Karabükspor'u yenebilen kırmızı-siyahlılar, 37 gol atarken kalesinde 54 gol gördü.

Skuletic 8 golle tamamladı

Gençlerbirliği'nin bu sezon en fazla gol atan futbolcusu Sırp forvet Petar Skuletic oldu.

Skuletic, kırmızı-siyahlı formayla görev yaptığı bin 733 dakikada 8 gol kaydetti. Bin 428 dakika oynayan Elvis Manu ile bin 102 dakika görev alan Jailton Paraiba ise 4'er kez fileleri havalandırdı.

Bu sezon devre arasında kadroya dahil edilen Stephane Sessegnon 3, takım kaptanı Uğur Çiftçi, Abdul Rahman Khalili, Aleksandar Scekic, Ahmet İlhan Özek, Alper Uludağ, Serdar Özkan ve Çaykur Rizespor'a verilen Vedat Muric 2'şer, Marko Milinkovic, Dialo Guidileye ve Ahmet Oğuz ise 1'er gol attı.

En istikrarlısı kaleci Hopf

Başkent ekibinde geçen yıl olduğu gibi bu sezon da kaleci Johannes Hopf, en fazla sahada kalan isim oldu.

Ligde 33 maçta görev yapan İsveçli kaleci, sadece son hafta kaleyi altyapıdan yetişen Taha Cengiz Demirtaş'a verdi.

Hopf, kalede 2 bin 970 dakika yer alarak takımın en istikrarlı futbolcusu olurken, deneyimli kaleciyi 28 maçta oynayarak 2 bin 520 dakika sahada kalan Belaruslu defans oyuncusu Siarhei Palitsevich, Uğur Çiftçi (2 bin 498) ve Ahmet Oğuz (2 bin 242) takip etti.

Sadece Sessegnon

Başkent ekibinin devre arasında kadroya yaptığı 4 takviyeden sadece Stephane Sessegnon beklenen katkıyı verdi.

Attığı 3 gol ve ortaya koyduğu performansla kırmızı-siyahlı taraftarların beğenisini kazanan Beninli futbolcu, bin 439 dakika sahada kaldı.

Sezon başında transfer olduğu Antalyaspor'dan geri alınan Aydın Karabulut 623, Florentin Pogba 611, Deniz Yılmaz ise sadece 286 dakika forma giyebildi.

6 kırmızı, 84 sarı kart

Gençlerbirliği'nde bu sezon 6 futbolcu kırmızı kart gördü.

Başkent ekibinde Ahmet Oğuz, Aleksandar Scekic, Petar Skuletic, Zeki Yavru, Murat Duruer ve Tokelo Rantie, kırmızı kart gören futbolcular oldu.

Kırmızı-siyahlılarda Palitsevich 10, Ahmet Oğuz ve Jailton 8, Uğur Çiftçi ve Scekic 6, Luccas Claro, Kamal Issah ve Zeki Yavru 5, Dialo Guidileye ve Alper Uludağ 4, Khalili ve Manu 3, Hopf, Sessegnon, Pogba, Ousmane N'Diaye ve Murat Duruer 2, Skuletic, Ahmet İlhan, Milinkovic, Serdar Özkan, Deniz Yılmaz, Vedat Muric ve Halil İbrahim Pehlivan 1'er sarı kart gördü.

OYUNCULARMAÇ SAYISISÜRESARI KARTKIRMIZI KARTGOLPER JOHANNES HOPF332970200 SIARHEI PALITSEVICH 2825201000 UĞUR ÇİFTÇİ 282498602 AHMET OĞUZ 292242811 ALEKSANDAR SCEKIC 242011612 ABDUL RAHMAN KHALILI 281977302 LUCCAS CLARO DOS SANTOS 211767500 PETAR SKULETIC 271733118 ZEKİ YAVRU 211667510 STEPHANE SESSEGNON 161440203 ELVIS KOFI OKYERE WIAFE MANU 24142730

4

AHMET İLHAN ÖZEK 191266102 JAILTON LOURENÇO DA SILVA171100804 DIALO SAMBA GUIDILEYE 18990401 ALPER ULUDAĞ 14967402 OUSMANE CARDINAL NDIAYE 10900200 KAMAL ISSAH 19869500 MARKO MILINKOVIC 15763101 AYDIN KARABULUT 13623000 PEILE FLORENTIN POGBA 8613200 SERDAR ÖZKAN 10578102 VEDAT MURIC 13534102 MURAT DURUER10488210 TOKELO ANTHONY RANTIE 6367010 DENİZ YILMAZ 7286100 RAHMETULLAH BERİŞBEK 4216000 YILDIRIM MERT ÇETİN 2180000 HALİL İBRAHİM PEHLİVAN 4163100 İLKER KARAKAŞ5126000 MEHMET TAŞ 296000 TAHA CENGİZ DEMİRTAŞ 190000 ÖMER AKYÖRÜK 00000 ÖMER ALPER TATLISU 00000 ORHAN ŞAM 00000 NİHAT ŞAHİN 00000 MELİHŞAH ASLAN 00000 BERAT TOSUN 00000 NUMAN SOYSAL 00000 COSMIN GABRIEL MATEI 00000