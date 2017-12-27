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İl Spor Güvenlik toplantısı yapıldı

Nevşehir İl Spor Güvenliği toplantısı Nevşehir Valisi İlhami Aktaş başkanlığında, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı.Toplantıya Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kurmay...

27 Aralık 2017 Çarşamba 14:22
İl Spor Güvenlik toplantısı yapıldı
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Nevşehir İl Spor Güvenliği toplantısı Nevşehir Valisi İlhami Aktaş başkanlığında, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı.

Toplantıya Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kurmay Albay Yüksel Yiğit, Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Şımarmaz, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Emin Çakı, TFF Futbol İl Temsilcisi Tolga Karaca, İl Spor Dernekleri temsilcileri katıldı.

Toplantıda, 2017 yılının genel değerlendirmesi, tespit olunan eksiklik ve aksaklıkların genel değerlendirmesi, BAL Ligi 2.yarısınm ilk maçı olan Nevşehir Spor GK - 68 Aksaray Belediye Spor maçında alınacak güvenlik tedbirleri, diğer amatör ve okullar arası düzenlenecek spor müsabaka ve etkinlikleri ile ilgili alınacak tedbirler görüşüldü.

Vali Aktaş, Nevşehir’de spor etkinliklerinin ve spor müsabakalarının birlik, beraberlik, sevgi ve dostluklara vesile olmasını temenni ederek, 2018 yılının başarı dolu bir yıl olması dileklerinde bulundu.

Son Güncelleme: 27.12.2017 20:40
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