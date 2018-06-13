İkizlerin rekabeti judoda başarıyı getirdi

KARAMAN (AA) - KEMAL ÖNDER DEMİRKOLLU - Karaman’da yaşayan ümit milli sporcu ikizler Eda ve Ezgi Karademir, aralarındaki rekabet ve dayanışma ile başarıyı yakaladıkları judoda Türkiye'yi temsil etmek için tatil yapmadan Ümitler Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor.



Judo branşında Avrupa Şampiyonası'nda 4 kez 3’üncülük, 2 kez de 5’incilik elde eden 17 yaşındaki Eda Karademir ile Türkiye dereceleri bulunan ikizi Ezgi Karademir, 28 Haziran'da Bosna Hersek’te düzenlenecek Ümitler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Milli takım kampına katıldıkları için Ramazan Bayramı'nı ailelerinden uzakta geçirecek olan Karademir kardeşler, Türkiye'yi şampiyonada en iyi şekilde temsil etmek için sürdürdükleri çalışmalarda birbirleriyle hem rekabet ediyor hem de dayanışma sergiliyor.

Eda Karademir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, judoya başladığında kendisinden başarılı sporcuları örnek alarak, daha iyisi olabilmek için kendisini motive ettiğini söyledi.

Kardeşi ile aynı branşta olmanın spor hayatına çok şey kattığını belirten Eda, "Kardeşimle olmak bana birçok avantaj sağlıyor. Kardeşim en iyi yoldaşım ve sırdaşım. En başta antrenmanlarda benim eşim oluyor, eksikliklerimi hocamdan sonra hep o söylüyor. Onunla birbirimizi tamamlıyoruz." diye konuştu.

Her zaman bir hedefinin olduğunu ve buna ulaşmak için gayret ettiğini anlatan Eda, "5 yılda her sene kendime bir hedef koydum. İlk başta derece yapmak, milli sporcu olmak, daha sonra yurt dışında derece elde etmek gibi hedefler belirledim. Şimdiki hedefim ise Avrupa ve olimpiyat şampiyonluğu." ifadelerini kullandı.

Eda, hedeflerini gerçekleştirmek adına Ramazan Bayramı tatilini kampta geçireceği için üzülmediğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bir çok derecem var. Şu anda da Avrupa şampiyonluğu için hazırlanıyorum. Kampa katıldığım için bu bayramda evimde olamayacağım. Önümde hedeflerim olduğu için bu beni üzmüyor. İleride daha iyi bir bayram tatili geçireceğimi düşünüyorum. Bu yüzden çok çalışıp Avrupa’da Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmeyi düşünüyorum."

Ezgi Karademir de antrenmanlarda kardeşi ile çalışmanın çok güzel bir duygu olduğuna işaret ederek, şampiyonada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edip, madalya ile evlerine dönmek istediklerini aktardı.





- Türe: "Biz burada bir aile gibiyiz"





Judo antrenörü Ahmet Ömre Türe ise sporcu taramaları sırasında seçtikleri Karademir kardeşler ile adeta bir aile olduklarını vurguladı.

İkizlerin başta Avrupa ve Türkiye şampiyonaları olmak üzere, Judo Federasyonunun tüm turnuvalarında derecelerinin bulunduğuna dikkati çeken Türe, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İki sporcumuz da gayet iyi durumda. Haziran sonunda Bosna Hersek’teki Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Biz burada bir aile gibiyiz. Yıllardır bu işin içerisinde beraber devam ediyoruz. Sevincimizi hüznümüzü beraber yaşadık. Avrupa’da da bir derece alarak, bu çabalarımızı madalya ile taçlandıracağız inşallah."

Eda ve Ezgi kardeşlerin hep daha iyisini yapabilme adına aralarındaki rekabetin sportif başarıya yansıdığına değinen Türe, şunları kaydetti:

"Daha azı ile yetinmemeleri ve hırsları başarıyı getirdi. Hep bir üstünü istediler. Önce Avrupa şampiyonluğu, sonrasında da olimpiyatlara gözümüzü diktik. İkisi de aynı sıklette ve çok hırslı. En büyük rakipleri de birbirleri. Antrenmanlarda ve maç yaparken kardeş demezsiniz. Aşırı hırs ve motivasyon var. Birbirlerine kardeş gibi davranmıyorlar diyebilirim. Kim kime üstünlük sağlarsa, başarıyı elde ediyor. Bu da onlara avantaj sağlayıp, zirveye daha çabuk taşıyor. Hedefimiz ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek."







