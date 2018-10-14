İkiz tekvandocuların hedefi Avrupa şampiyonluğu

KIRKLARELİ (AA) - Yurt içi ve yurt dışında katıldıkları birçok müsabakada derece elde eden sporculardan Şefika Çakal, en son, Yunanistan'da düzenlenen 3. Avrupa Tekvando Birliği (WTE) Başkanlık Kupası'nda yıldızlar 47 kiloda üçüncü, Şevval ise Bulgaristan'da yapılan 1. WTE Multi Avrupa Oyunları'nda yıldızlar 51 kiloda şampiyon oldu.

Şefika Çakal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tekvandoya 2014 yılında ikiziyle arkadaşlarının sayesinde başladıklarını söyledi.

2015 yılında katıldıkları ilk müsabakalarda hiç derece alamadıklarını belirten Şefika, ikiziyle sonraki müsabakalara yılmadan daha fazla çalışarak hazırlandıklarını ifade etti.

İlk derecesini 2016 Türkiye Şampiyonası'nda ikincilikle elde ettiğini aktaran Şefika, sonrasında da milli takıma girmeyi başardığını kaydetti.

Kardeşiyle hedeflerinin Avrupa şampiyonluğu olduğunu vurgulayan Şefika, "Önümüzde ciddi bir Avrupa Şampiyonası var. Oraya katılarak başarı sağlayacağımıza inanıyorum. İkizimle çok çalışıyor ve şampiyonaya hazırlanıyoruz." diye konuştu.

"Müsabakalarda bizi karıştırıyorlar"

Şefika Çakal, ikiziyle katıldıkları müsabakalarda zaman zaman rakiplerinin kendilerini karıştırdığını söyledi.

Katıldıkları müsabakalarda komik anılarının olduğunu anlatan Şefika şöyle konuştu:

"İkizimle çok karıştırıyorlar bizi. Bazı rakiplerimizle ikimiz de maç yapıyoruz. Katıldığımız bir müsabakada Şevval bir kıza yenilmişti ve rakibi çok sevinmişti. Bizim bacaklarımız uzun olduğu için bizden biraz korkuyorlar. Sonra hocamız 'Çok sevinmeyin bir daha aynısı var.' dedi. Daha sonra ben de aynı kızla karşılaştım. Hocası ve sporcu tepki göstermişti 'Ben bu kızı yenmemiş miydim.' diye. Biz de gülüşmeye başladık. Sonra durumu izah ettik daha sonrasında rakibimi yendim."

Şevval Çakal ise 29 Kasım-2 Aralık tarihlerinde İspanya'da düzenlenecek Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda başarılı olacaklarına inandığını ifade etti.