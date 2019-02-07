İkinci baharını yaşayan golcüler

ANKARA (AA) - DOĞA KIRMIZIOĞLU - Bu sezon Avrupa futbol arenasında kariyerinin son yıllarında olmasına rağmen performanslarını artırarak ağları sarsan golcüler, taraftarlarını mutlu ediyor.

Performanslarını tecrübeleriyle birleştirerek kariyerlerindeki büyük çıkışa, ilerleyen yaşlarda ulaşan söz konusu oyuncular, attıkları gollerle takımlarının hücum yolundaki en etkili ismi olarak öne çıkıyor.

Kariyerlerindeki "ikinci baharlarını" yaşayan 30 yaş üzeri golcüler arasında bu sezonki performanslarıyla Fabio Quagliarella, Guillaume Hoarau, Hamdi Harbaoui, Cristhian Stuani, Junior Moraes ve Francesco Caputo öne çıkıyor.

Batistuta'nın rekorunu egale etti

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Sampdoria'da kariyerini sürdüren Quagliarella, 36 yaşında olmasına rağmen attığı gollerle krallık yarışında ikinci sırada yer alıyor.

Bu sezon ligde forma giydiği 21 karşılaşmada 16 gol ve 6 asiste imza atan İtalyan forvet, ligde 33 puanla 8. sırada yer alan takımının Avrupa arenasına kalma mücadelesinde en önemli kozu olarak öne çıkıyor.

Ligde 11 hafta üst üste ağları sarsarak bu alanda Arjantinli efsane oyuncu Gabriel Batistuta'nın 1994'teki rekorunu da egale eden Quagliarella, 26 karşılaşmada görev aldığı İtalya Milli Takımı'nın yanı sıra Serie A'da da birçok takımda forma giydi.

Torino, Fiorentina, Chieti, Udinese, Ascoli, Napoli ve Juventus'da oynamasının ardından Sampdoria formasıyla kariyerinin son yıllarında çıkışa geçen Quagliarella, Sampdoria'da geçen sezon da ligi 19 golle tamamlamıştı.

Hoarau, Young Boys'u taşıdı

İsviçre ekiplerinden Young Boys takımının 34 yaşındaki golcüsü Guillaume Hoarau da son yıllardaki yüksek performansına istikrarlı bir şekilde devam ediyor.

Bu sezon tüm kulvarlarda forma giydiği 26 maçta 19 kez ağları sarsarak takımının hücum yollarındaki en etki ismi konumundaki Fransız santrafor, 13 golle krallık yarışında da zirvede yer alıyor.

Kariyeri boyunca Fransa'dan Paris Saint Germain (PSG), Girondins Bordeaux ve Le Havre, Çin'den Dalian Yifang takımlarında görev alan Hoarau, altyapısından yetişmesinin ardından 2014'te yollarının yeniden kesiştiği Young Boys formasıyla 152 karşılaşmada 103 gol ve 32 asiste imza atarak takımın efsane futbolcuları arasına adını yazdırmayı başardı.

Harbaoui, Zulte Waregam'ı taşıyor

Futbol kariyerini Belçika 1. Futbol Ligi ekiplerinden Zulte Waregem'de sürdüren 34 yaşındaki Hamdi Harbaoui de son iki sezonda gösterdiği üstün performansla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Geçen sezonun ilk yarısını Anderlecht'te, ikinci devreyi ise transfer olduğu Zulte Waregem'de geçiren ve 13'ü ligin play-off turu olmak üzere 22 kez fileleri sarsan Tunus ve Belçikalı vatandaşlığı bulunan forvet, bu sezon da gollerine kaldığı yerden devam ediyor.

Tunus Milli Takımı'nda 16 maçta 4 gole imza atan Harbaoui, bu sezon Zulte Waregem formasıyla 1'i kupada olmak üzere 15 gole imza atarken, krallık yarışında ise ikinci sırada bulunuyor.

Stuani, İspanya'ya alıştı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) Girona takımında forma giyen Uruguaylı forvet Cristhian Stuani de İspanya'daki istikrarlı performansıyla göz dolduruyor.

Başarısız geçen İngiltere kariyerinin ardından Middlesbrough'tan Girona'ya geçen, Uruguay Milli Takımı'nda da görev alan Stuani, ilk sezonunda 21 kez ağları sarsarak kariyerinde gösterdiği çıkışı bu sezon da devam ettirdi.

Bu sezon da 19 lig maçında 12 kez ağları sarsma başarısı gösteren 32 yaşındaki oyuncu, gol krallığı yarışında iddiasını sürdürmeye devam ediyor.

Shakhtar Donetsk Moraes'e güveniyor

Sezon başında Shakhtar Donetsk'in bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı 31 yaşındaki Brezilyalı forvet Junior Moraes de kariyerinin altın çağını yaşıyor.

Ligde 24 karşılaşmada 16 gol ve 8 asistle takımına katkı sağlayarak liderliğinde büyük pay sahibi olan Moraes, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 6 maçta 3 kez ağları sarstı. Brezilyalı oyuncu, gol krallığı yarışında da açık ara zirvede yer alıyor.

Takımını Serie A'ya taşıdı

İtalya'da Empoli forması giyen 31 yaşındaki İtalyan santrafor Francesco Caputo da son yıllardaki performansıyla göz dolduruyor.

Geçen sezon 27 kez ağları sarsarak gol krallığı yarışında ipi göğüsleyen ve Empoli'nin Serie A'ya yükselmesinde başrolü oynanan Caputo, bu sezon ise 11 kez fileleri havalandırdı.

Francesco Caputo, bu sezon ligde kalma mücadelesi veren takımının açık ara en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.