İki kıta 21 Temmuz'da birleşecek

İSTANBUL (AA) - Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ve Samsung'un katkılarıyla bu yıl 31. kez düzenlenecek Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, Kanlıca'dan başlayıp Kuruçeşme'de sona erecek.

52 ülkeden katılımın gerçekleşeceği yarışta 2 bin 400 sporcu 6,5 kilometrelik parkuru en hızlı tamamlayarak, Kıtalararası Yüzücü unvanını almaya çalışacak.

İstanbul'un tanıtımına katkı

Dünya Açık Su Yüzme Birliği (WOWSA) tarafından 2016'da dünyanın en iyi açık su yüzme yarışı seçilen Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, İstanbul'un tanıtımına da büyük katkı sağlıyor.

Uluslararası katılıma açık olan yarışa gösterilen ilgi dikkati çekiyor.

Yabancı yüzücüler için oluşturulan bin 200 kişilik kontenjan 28 dakikada dolarken, bu yıl Rusya, Ukrayna, Birleşik Krallık gibi ülkelerin yanı sıra Endonezya, Umman, Pakistan, Peru ve Filipinler'den de yüzücülerin katılması bekleniyor.

Yarışmaya 5 kıtayı aşan Diaz da katılacak

2009 yılında 5 kıtayı yüzerek aşmayı başararak bir ilki gerçekleştiren Marcos Diaz da yarışlara katılacak.

20 Temmuz Cumartesi günü ise Show Swim etkinliği düzenlenecek.