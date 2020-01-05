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Ibrahimovic'in İsveç'teki heykeli yıkıldı
İsveçli futbolcu Zlatan Ibrahimovic'in Malmö'de dikilen heykeli 5. kez uğradığı saldırıda tamamen yıkıldı.
Spor 05.01.2020, 10:25
İtalya temsilcisi Milan ile sözleşme imzalayan yıldız futbolcu, uzun yıllar forma giydiği İsveç'in köklü takımlarından Malmö'nün rakibi olan İsveç Birinci Futbol Ligi (Allsvenskan) ekibi Hammarby'nin hisselerinin yarısını satın alması sonrası, saldırıların hedefi olmaya devam ediyor.
Zlatan Ibrahimovic'in yaklaşık 3 ay önce açılan heykeli daha önce de saldırılara uğramış ve yakılmaya çalışılmıştı.