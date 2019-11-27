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İbrahimovic İsveç kulübünün hisselerini aldı
İsveçli futbolcu Zlatan İbrahimovic, ülkesinin futbol kulüplerinden Hammarby'in hisselerinin yarısını satın aldı.
Spor 27.11.2019, 11:01
İSTANBUL (AA) - Hammarby'ın da sahibi olan AEG'ye ait ABD Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Los Angeles Galaxy ile yollarını ayırdıktan sonra kariyerine nerede devam edeceği merakla beklenen 38 yaşındaki futbolcu Zlatan İbrahimovic, sosyal medya hesabından Hammarby formasıyla fotoğrafını paylaştı.
Yıldız futbolcu da Hammarby'ın tutkulu taraftarlara sahip olduğunu belirterek, "Kulübü ve taraftarları her zaman sevdim. Son yıllarda saha içinde ve dışında takımın yaptıklarından çok etkilendim." şeklinde görüş belirtti.
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