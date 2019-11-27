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İbrahimovic İsveç kulübünün hisselerini aldı

İsveçli futbolcu Zlatan İbrahimovic, ülkesinin futbol kulüplerinden Hammarby'in hisselerinin yarısını satın aldı.

Spor 27.11.2019, 11:01
İbrahimovic İsveç kulübünün hisselerini aldı
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İSTANBUL (AA) - Hammarby'ın da sahibi olan AEG'ye ait ABD Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Los Angeles Galaxy ile yollarını ayırdıktan sonra kariyerine nerede devam edeceği merakla beklenen 38 yaşındaki futbolcu Zlatan İbrahimovic, sosyal medya hesabından Hammarby formasıyla fotoğrafını paylaştı.

Kulüp Başkanı Richard von Yxkull, internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Son yıllarda güçlü bir gelişme kaydettik ve gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele edeceğiz. Zlatan'ın kulübe nasıl katkıda bulunacağını söylemek için erken ancak bu iş birliğinde çok büyük potansiyel var." ifadelerini kullandı.

Yıldız futbolcu da Hammarby'ın tutkulu taraftarlara sahip olduğunu belirterek, "Kulübü ve taraftarları her zaman sevdim. Son yıllarda saha içinde ve dışında takımın yaptıklarından çok etkilendim." şeklinde görüş belirtti.


#Hammarby #Los Angeles Galaxy #spor #Zlatan Ibrahimovic
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