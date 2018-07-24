Honda Civic Type R'den yeni rekor

İSTANBUL (AA) - Honda, Portekiz'in ünlü Estoril pistinde Civic Type R ile 2 dakika 01,84 saniye ile seri üretim önden çekişli otomobil sınıfında yeni bir tur rekoruna imza attı.

Honda'dan yapılan açıklamaya göre, Honda Civic Type R, Type R Challenge 2018 kapsamında çıktığı pistlerde pist rekoru kırmaya devam ediyor.

Serinin ilk ayağı olarak Magny-Cours GP’de pist rekorunu kıran Honda Civic Type R, ardından Belçika’nın efsanevi Spa-Franchorchamps pistinde ve devamında ise İngiltere’nin ünlü Silverstone pistinde seri üretim önden çekişli hatchback sınıfında en iyi tur zamanına imza atmıştı.

Honda Civic Type R son olarak Portekiz’in ünlü Estoril pistinde 2 dakika 01,84 saniye ile sınıfının en iyi tur zamanına imza atarak rekor kırdı.

İki keskin dönüş, zor bir şikan ve çok uzun bir ana düzlük ile 4,2 km uzunluğa sahip olan ikonik Estoril pisti, bu niteliklerle ani hızlanma veya ani fren olmak üzere farklı hız aralıkları gerektiriyor. Civic Type R, 320 PS VTEC TURBO motor ve üstün yol tutuş özelliklerini beraberinde getiren kusursuz süspansiyon sistemi kadar geri bildirimi yüksek direkt çalışan direksiyon sistemiyle de çok hızlı bir otomobil olduğunu kanıtladı.



Honda WTCR pilotu Tiago Monterio pilotajında standart yol lastikleriyle gelen son rekorla Honda Civic Type R ardı ardında dört pistte rekor kırmayı başardı ve böylece sınıfının en hızlı otomobili unvanını güçlendirmiş oldu.

Honda Civic Type R, Type R Challenge 2018 kapsamında Avrupa’nın toplam 5 önemli yarış pistinde rekor için sahneye çıkacak.





- "Tamamen farklı bir otomobil"





Rekoru değerlendiren Honda WTCR pilotu Tiago Monteiro, “Buraya önceki otomobilin tur rekorunu kırmaya geldik. Ancak bu kolay bir şey değildi. Sonuç olarak bir rekor kırmak hiçbir zaman kolay değildir. Estoril’i dize getirmek için otomobile güvenmeniz ve onunla bütünleşmiş olmanız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Yeni Civic Type R'nin güçlü, son derece kontrollü ve güven veren bir otomobil olduğunu belirten Monteiro, "Sonuç olarak tur rekorunu kırdık ve güncelledik. Type R son derece dengeli, muhteşem bir fren performansına ve muhteşem bir motora sahip bir otomobil. Bu yüzden sadece bir yarış otomobili sürüyor gibi hissediyor insan kendini. Piste çıkınca bunun standart bir yol otomobili olduğunu çok çabuk unutuyorsun, ama bu sefer de eve dönmek istemiyorsun. Yeni Type R gerçek bir evrim. Yani tasarım, aerodinami, süspansiyon, geometriler ve motor da tamamen farklı bir otomobilden bahsediyoruz." yorumunu yaptı.





- "En iyi performans sunmak üzere tasarlandı"





Civic Type R, 2018 Type R Challenge öncesinde Nisan 2017’de henüz geliştirilme sürecinde efsanevi Nürburgring Nordschleife’nin önden çekişli otomobil tur zamanı rekorunu 7 dakika 43,8 saniye ile kırmıştı.



Honda, 2016 yılında benzer bir etkinlikte önceki nesil Civic Type R ile yine Estoril, Hungaroring, Silverstone ve Spa-Francorchamps olmak üzere farklı pistlerde tur zamanları kırmıştı.



"Kırmızı H" logolu markanın en son temsilcisi Civic Type R, Honda tarihinin en geniş kapsamlı ürün geliştirme programı olan 10. nesil Civic ürün gamının bir parçasını oluşturuyor ve gerek pistte, gerekse de yolda hot-hatch sınıfının mümkün olan en iyi performans ve sürüş keyfini sunmak üzere tasarlandı.

Yeni Honda Civic Type R hafif ve yüksek rijitlik seviyesine sahip gövdesi, düşük ağırlık merkezi ve hızlı virajlarda direksiyona uygulanan yüksek tork etkisini azaltan gelişmiş çift bağlantılı ön süspansiyon sistemiyle dikkati çekiyor.



















