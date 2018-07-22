Hokey Şampiyonası'nı İsviçre ve Ukrayna kazandı

- 18 Yaş Altı Açık Alan Hokeyi Avrupa Şampiyonası C3'te kızlarda İsviçre, erkeklerde de Ukrayna birinci oldu - Erkeklerde ikinci olan Milli Takım, Avrupa Şampiyonası C2'ye katılma hakkı kazandı