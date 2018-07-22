Hokey Şampiyonası'nı İsviçre ve Ukrayna kazandı

KONYA (AA) - Konya'da düzenlenen 18 Yaş Altı Açık Alan Hokeyi Avrupa Şampiyonası C3'te kızlarda İsviçre, erkeklerde Ukrayna şampiyon oldu.
Konya Saraçoğlu Hokey Sahası'nda düzenlenen şampiyonanın final maçında kızlarda İsviçre ve Ukrayna karşılaştı. İsviçre karşılaşmayı 3-2 kazanarak şampiyonluğa ulaştı. Kızlarda Hırvatistan'a 3-1 yenilen Türkiye, dördüncülüğü elde etti.
Erkeklerde lig usulü oynanan karşılaşmalar sonucunda 15 puan toplayan Ukrayna şampiyon olurken, Türkiye 12 puanla ikinci, Hırvatistan da 9 puanla üçüncü sırada yer aldı.
Türkiye, erkeklerde ilk ikide yer alarak, Avrupa Şampiyonası C2'ye katılma hakkı kazandı.