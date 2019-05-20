Hırvatistan Milli Takımı'na Türkiye'den iki futbolcu

EURO 2020 Elemeleri'nde Galler ve hazırlık maçında Tunus ile karşılaşacak Hırvatistan Milli Takımı'nın aday kadrosuna Beşiktaş'tan Vida ve Çaykur Rizespor'dan Melnjak da çağrıldı.