Hırvatistan galibiyetle başladı

KALİNİNGRAD (AA) - Rusya'da devam eden 2018 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu mücadelesinde Hırvatistan, Nijerya'yı 2-0 mağlup etti.
14. dakikada gelişen atakta Mandzukic, ceza yayı üzerindeki Perisic'in önüne yerden pasını gönderdi. Perisic'in gelişine sert şutunda, top az farkla üstten auta gitti.
32. dakikada Hırvatistan öne geçti. Sağ kanattan kullanılan kornerde, ön direkte aşırtılan topa Mandzukic uçarak kafayı vurdu, arka direkte bekleyen Etebo'ya çarpan top filelerle buluştu: 1-0.
39. dakikada sol kanattan Rakitic'in yaptığı ortaya ceza sahası içinde Kramaric kafayı vurdu, top üst ağlara çarparak auta çıktı.
71. dakikada Hırvatistan farkı 2'ye çıkardı. Hakem Ricci Sandro, Ekong ile Mandzukic'in girdiği ikili mücadele sonrasında Hırvatistan lehine penaltı kararını verdi. Penaltıyı kullanan Modric, topu ve kaleci Uzoho'yu ayrı köşelere gönderdi: 2-0.
Mücadele, Hırvatistan'ın 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Muhabir: Hilmi Sever