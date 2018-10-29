



KONYA (AA) - Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Ben hiçbir takımdan korkmuyorum. Benim tek korkum, yapacağımız hatalar, kaçırdığımız ve yiyeceğimiz gollerdir. Bunlar benim için önemli." dedi.

Çalımbay, Kayacık Tesisleri'ndeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, sahalarında oynadıkları 5 maçın 2'sini beraberlikle bitirdiklerini hatırlattı.

Son 3 maçlarını Fenerbahçe, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir ile oynadıklarını dile getiren Çalımbay, şunları kaydetti:

"Bu maçlar gerçekten kazanabileceğimiz karşılaşmalardı. Hiçbirinde kötü oynamadık. Sadece Medipol Başakşehir maçında hata yaparak bir pozisyon verdik, o da gol oldu. Onun dışında zaten pozisyon yok. Yoksa biz galip gelmemiz gereken bir maçta berabere kaldığımız için üzülüyorduk. Gidişatımızdan çok memnunduk. Ama bazı rahat kazanabileceğimiz maçlarda yediğimiz ve kaçırdığımız goller vardı. Bu hataları yapmamamız gerekiyordu. Hataları düzeltmeye çalıştık, bu sefer de girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik."





- "Kalan maçlarımızı en iyi şekilde bitireceğiz"





Çalımbay, istek ve azimlerinin çok iyi olduğunu belirterek, "Her takım sıkıntıya girip çıkabilir. Şu anda lig çok değişik gidiyor. Kimin kimi yeneceği hiç belli olmuyor. Biz takım olarak kötü oynamıyoruz. Bunu artık skora yansıtmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Hiçbir rakibin kendisini tedirgin etmediğini aktaran Çalımbay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben hiçbir takımdan korkmuyorum. Benim tek korkum, yapacağımız hatalar, kaçırdığımız ve yiyeceğimiz gollerdir. Bunlar benim için önemli. Lider bile olabilirdik. Bizde bunun üzüntüsü ve pişmanlığı var. Ancak pes etmiyoruz. Kalan maçlarımızı en iyi şekilde bitireceğiz. Çok iyi yerlere geleceğiz. Devreye kadar da iyi gitmemiz gerekiyor. Devreden sonra işlerin daha iyi olacağını düşünüyorum. Eksik arkadaşlarımız geldiğinde, daha da iyi olacağız. Yoksa ne deplasman maçlarından ne de ev sahibi olarak oynadığımız maçlardan korkarım. Tek düşüncem, içeride ve dışarıda galibiyettir. Tabii zaman zaman talihsizlikler de yaşayabiliyoruz."





- Kupa maçı hazırlıkları devam etti





Atiker Konyaspor, 31 Ekim Çarşamba günü Kahramanmaraşspor'a konuk olacağı Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenman, yaklaşık 2 saat sürdü.

Futbolcular idmanda, koşu, topla ısınma, koordinasyon ve 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirdi.



