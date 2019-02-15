



KONYA (AA) - Konyaspor Kulübü, takımların hakem kararlarını etkilemeye yönelik açıklamalardan kaçınmaları gerektiğini bildirdi.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, son haftalarda bütün takımların hakem hatalarıyla ilgili yoğun şekilde şikayetlerini dile getirdiği ifade edildi.

Atiker Konyaspor'un özellikle ligin ilk yarısındaki Galatasaray maçında skoru direkt etkileyen hakem kararlarıyla karşılaştığı savunulan açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Trabzonspor, Akhisarspor, Yeni Malatyaspor maçlarında da bu kararlar nedeniyle önemli puan kayıpları yaşadık. Trabzonspor ile oynadığımız maç öncesinde hatırlanacağı üzere bordo-mavili kulübün resmi hesaplarından karşılaşmayı yönetecek hakemler alenen hedef alınmış ve büyük bir algı operasyonuyla müsabaka oynanmadan sonucuna yönelik hamleler yapılmıştı. Bugün benzer bir durumla karşı karşıyayız ve bir kez daha bu dejavuyu yaşamak istemiyoruz. Biz bu filmi daha önce gördük, sonunun nasıl olacağını tahmin edebiliyoruz ve şimdiden konuyla ilgili bütün mecraları azami derecede dikkatli olmaya davet ediyoruz."





- "Gücü olan, iyi hazırlanan, hak eden kazansın"





Yeşil-beyazlı ekibin yarın Fenerbahçe ile puan mücadelesine çıkacağına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hafta başından bu yana sarı-lacivertli yönetimin şikayetlerini ve yoğun itirazlarını gazetelerden, televizyonlardan, internet sitelerinden takip ediyoruz. Bizim Fenerbahçe Kulübü ile taraftarıyla, müsabakanın hakemiyle ve bu sistemin diğer unsurlarıyla herhangi bir problemimiz yok. Sadece bu gelişmeler neticesinde adalet kavramının sözde kalmasını istemiyoruz. Her şey sahada yaşanıp bitsin, saha dışı etkenlerden kimse medet ummasın. Hiç kimse maç oynanmadan aba altından sopa göstermesin. Gücü olan, iyi hazırlanan, hak eden kazansın. Müsabaka sonunda da herkes evine vicdanı rahat bir şekilde gidebilsin. Biz de zaman zaman bu şikayetleri gündeme taşıyoruz. Galatasaray maçından bu yana en az 6-7 puanlık kayıplar yaşadık. Fenerbahçe'nin serzenişlerinde haklı olduğu noktalar muhakkak vardır. Ancak biz sadece bu serzenişlerin hesabının bir başka maçta kesilmesi düşüncesine itiraz ediyoruz. Çıkalım centilmence futbolcumuzu oynayalım, mücadelemizi ortaya koyalım, temiz bir maç olsun ve herkes kendi yoluna devam etsin. Hiç kimse, hiçbir kurum baskı altına alınmaya çalışılmasın."

Hiçbir müsabakada hatem hatasının olmaması temennisinde bulunulan açıklamada, "Hakem hataları yapıldığı takdirde, ilgili kurumlar reflekslerini hak, hukuk, adalet sınırları içinde harekete geçirsin. Cumartesi akşamı sadece futbolun ve ortaya konulan mücadelenin konuşulacağı bir müsabaka oynanmasını gönülden temenni ediyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.



