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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
- Çankaya Üniversitesi: 71 - Gelecek Koleji Çukurova Basketbol: 70
Spor 14.12.2019, 20:54
Salon: Ankara
Hakemler: Önder Yılmaz, Süleyman Dağder Dağlı, Kerem Yılmaz
Çankaya Üniversitesi: White 25, Tuğçe İnöntepe, Derin Yaya 8, Putnina 13, Bahar Öztürk 9, Özge Karataş 16, Nilay Aydoğan
Gelecek Koleji Çukurova Basketbol: Tuck 24, Gökşen Fitik 2, Bentley 13, İlayda Güner 8, Marginean 2, Leonor Rodriguez 16, Meltem Avcı 2, Feride Şevval Akalan 3
Devre: 37-28
3. Periyot: 48-49
ANKARA (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Çankaya Üniversitesi, sahasında Gelecek Koleji Çukurova Basketbol'u 71-70 yendi.
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