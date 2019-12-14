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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
- Bellona Kayseri Basketbol: 73 - Samsun Canik Belediyespor: 58
Spor 14.12.2019, 17:50
Salon: Kadir Has
Hakemler: Fatih Güler, Murat Zafer, Samet Erdoğan
Bellona Kayseri Basketbol: Perisa 9, Ayşegül Günay Aladağ 1, Gülse Uğur 8, Ivankovic 10, Burke 28, Beril Albayrak 4, Kübra İmren Siyahdemir 11, Wauters 2, Fatma Dikmen
Samsun Canik Belediyespor: Harris 19, Fatma Dilara Azaklı, Madden 14, Saadet Aysu Keskin 16, Trajchevska 4, Nikolic, Neslihan Külekçi 5, Neslihan Demir, Kayra Güler Sağlam
Devre: 36-25
3. Periyot: 56-45
KAYSERİ (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Bellona Kayseri Basketbol, evinde Samsun Canik Belediyespor'u 73-58 yendi.
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