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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

- Bellona Kayseri Basketbol: 73 - Samsun Canik Belediyespor: 58

Spor 14.12.2019, 17:50
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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Salon: Kadir Has

Hakemler: Fatih Güler, Murat Zafer, Samet Erdoğan

Bellona Kayseri Basketbol: Perisa 9, Ayşegül Günay Aladağ 1, Gülse Uğur 8, Ivankovic 10, Burke 28, Beril Albayrak 4, Kübra İmren Siyahdemir 11, Wauters 2, Fatma Dikmen

Samsun Canik Belediyespor: Harris 19, Fatma Dilara Azaklı, Madden 14, Saadet Aysu Keskin 16, Trajchevska 4, Nikolic, Neslihan Külekçi 5, Neslihan Demir, Kayra Güler Sağlam

1 Periyot: 14-19

Devre: 36-25

3. Periyot: 56-45


KAYSERİ (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Bellona Kayseri Basketbol, evinde Samsun Canik Belediyespor'u 73-58 yendi.


#Bellona Kayseri Basketbol #Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi #Samsun Canik Belediyespor
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