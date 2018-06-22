Hentbolda transfer

ESKİŞEHİR (AA) - Hentbol Erkekler Süper Lig ekiplerinden SELKA Eskişehir Hentbol, kaleci İbrahim Demir'i transfer etti.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren mavi beyazlılar, kadrosuna kaleci İbrahim Demir'i kattı.

Kulübün genel sekreteri Yasin Becer ile bir araya gelen İbrahim, kendisini SELKA Eskişehir Hentbol'un renklerine bağlayan sözleşmeye imza attı.



Eskişehir Polis Gücü'nde kariyerine başlayan 43 yaşındaki tecrübeli kaleci, Beşiktaş ve Nilüfer Belediyespor formalarını giydi.