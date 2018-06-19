Hentbolda transfer





ESKİŞEHİR (AA) - Hentbol Erkekler Süper Lig ekiplerinden SELKA Eskişehir Hentbol, kaleci Coşkun Göktepe'yi transfer etti.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren mavi beyazlılar, kadrosuna Türkiye A Milli Hentbol Takımı'nın da kalesini koruyan Coşkun Göktepe'yi kattı.

Kulübün yönetim kurulu üyesi Arif Geçkalan ile bir araya gelen Coşkun Göktepe, kendisini SELKA Eskişehir Hentbol'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

Kariyerine Milli Piyango Spor Kulübünde başlayan daha sonra Ankara İl Özel İdare, Çankaya Belediyespor, Antalyaspor ve Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor formalarını giyen 30 yaşındaki Coşkun Göktepe, 13 yıldır A Milli Takım'da forma giyiyor.



