Hentbolda transfer





ESKİŞEHİR (AA) - Hentbol Erkekler Süper Lig ekiplerinden SELKA Eskişehir Hentbol, sağ kanat oyuncusu Yiğit Eröz'ü transfer etti.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, kulüp başkan yardımcısı Yenal Kaya ile bir araya gelen Yiğit Eröz, kendisini SELKA Eskişehir Hentbol'e bağlayan sözleşmeye imza attı.

Kariyerine Milli Piyango Spor Kulübünde başlayan daha sonra Merzifon Belediyespor ve Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor formalarını giyen 29 yaşındaki Yiğit Eröz, yeni sezonda Eskişehir temsilcisinde ter dökecek.