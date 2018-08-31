Hentbolda Süper Kupa sahibini buluyor





ANKARA (AA) - Hentbolda Kadınlar Süper Kupa, yarın İzmir'de sahibini bulacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig şampiyonu Muratpaşa Belediyespor ile Türkiye Kupası sahibi Polatlı Belediyespor, Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek.

Celal Atik Spor Salonu'nda oynanacak ve hakemler Murat Çelik ile Cengiz Ömer'in yöneteceği karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak.

Muratpaşa Belediyespor, kupayı daha önce 2012 ve 2013 yıllarında müzesine götürmeyi başardı. Polatlı Belediyespor ise tarihinde ilk kez Süper Kupa'da mücadele edecek.